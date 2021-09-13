У крові росіянок, які померли після вживання кавуна, виявили смертельну отруту

У крові росіянок, які померли після вживання кавуна, виявили смертельну отруту

У крові бабусі і внучки, які отруїлися кавуном, виявили етиленгліколь.

У крові 61-річної москвички і її 15-річної онуки, які загинули, як підозрюють від отруєння кавуном, виявили сліди смертельно отруйної речовини - етиленгліколю.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела.

За словами фахівців, етиленгліколь використовується в гальмівних рідинах, для миття скла, кремів для взуття і як антифриз. Потрапляння до організму може привести до летального результату. Як етиленгліколь потрапив до організму пенсіонерки й дівчинки, невідомо.

Відомо, що сім'я з чотирьох осіб придбала кавун у місцевому супермаркеті на південному сході Москві. Наступного дня 15-річна дівчинка, її мама і бабуся були госпіталізовані до лікарні з ознаками отруєння. Літня жінка і підліток померли, а стан матері вдалося стабілізувати.

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Зі скаргами на отруєння були госпіталізовані ще кілька людей. Обставини події зараз з'ясовують російські слідчі. Супермаркет, де було куплено кавун, наразі зачинили.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що у Москві після вживання кавуна, купленого в магазині, розташованого на південному сході російської столиці, померли від отруєння двоє людей.

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