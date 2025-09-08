"Оксамитовий сезон" зірвано: через нафтову пляму туристи їдуть з Криму або скасовують бронювання

Відпочинок у Криму / Ілюстративне фото / © УНІАН

Реклама

Цього року оксамитовий сезон для росіян у Криму пішов «не за планом». Так, на окупований півострів рухається величезна нафтова пляма. Більшість туристів з РФ або пакують валізи та їдуть додому, або скасовують бронювання до приїзду.

Про це пише OBOZ.UA.

Російську Анапу вже накрила нафтова пляма

Реклама

Відпочивальникам у Криму не пощастило

Як повідомляється, пляма утворилася під час завантаження нафтопродуктів на турецький танкер у Новоросійську. Це відбувалося просто в море з трубопроводу, який належить Каспійському Трубопровідному Консорціуму (КТК). Однак шланг розірвався, через що 10 тонн нафти витекло в море. В результаті утворилася нафтова пляма, яка пройшла від Новоросійська вздовж узбережжя Анапи, зараз вона наблизилася до Керченської протоки. В останній локації вона розділилася на кілька плям меншого розміру. Зокрема, розлив нафти, за повідомленнями місцевих, вже бачили в селищі Завітне Ленінського району.

Ось що розповіли мешканці Криму:

«У нас що не рік, то проблема. То цей жахливий шторм, що вже два роки не можуть ремонти набережних зробити. То мазут, який шукали на всіх пляжах. Тепер нафта до нас пливе. І все через ці танкери. Море вже давно неживе, зараз повно водоростей, твані, все це не від чистої води. Загадили все узбережжя, раніше такого не було», — обурюється мешканка Ялти Ганна Іванівна.

«Ті, хто приїхали на машинах, уже тікають звідси, бо пару днів і купатися будуть у нафті. Вітер уже давно дме з моря на берег, тому нафтопродукти сюди швидко донесе. Багато хто скасовує свої бронювання, бо відпочивати в такій екологічний ситуації не хоче. Виїхати не можуть ті, хто отримав пільгові путівки в санаторії та прив’язаний до залізничних квитків. Я знаю кілька господарів мініготелів і гостьових будинків, у яких скасували бронювання на вересень. Люди не поїхали в брудну Анапу, а тепер і Крим такий самий брудний», — анонімно розповів один з учасників туристичного бізнесу на півострові.

Традиційно, російська окупаційна влада масштаби заперечує проблему. Вони запевняють: екологічної катастрофи немає, а усі повідомлення про нафтову пляму — це фейк. Мовляв, витік локалізували одразу після інциденту. Однак екозахисники заявляють, що заяви про те, що «усе в нормі», не відповідають дійсності. Як відомо, КТК уже не вперше грубо порушує екологічне законодавство.

Як ми писали раніше, через інцидент із звантаженням танкера біля Новоросійська в Чорне море потрапили нафтопродукти. Утворилася пляма площею близько 350 квадратних кілометрів. Тепер вона дрейфує у напрямку анексованого Криму

Реклама

За останніми даними, площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська становить близько 350 квадратних кілометрів. А мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів — понад 10 тонн.