На Кубі заявили про "надзвичайну загрозу" через рішення Трампа: що трапилося

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес виступив із різкою заявою у відповідь на виконавчий указ президента США Дональда Трампа, розкритикувавши політику Вашингтона щодо Гавани.

У своєму зверненні у соціальних мережах він заявив, що дії американської влади становлять «незвичну та надзвичайну загрозу». За його словами, джерелом цієї загрози є, зокрема, антикубинські сили у США, яких він назвав праворадикальними.

Кубинський дипломат стверджує, що така політика впливає не лише на двосторонні відносини, а й на міжнародну безпеку, мир та зовнішню політику різних держав. У заяві також згадуються глобальні виклики, зокрема ядерні ризики та зміна клімату.

Родрігес наголосив, що Куба розраховує на підтримку міжнародної спільноти у протистоянні тиску з боку США. Водночас деталей щодо конкретних кроків або рішень у відповідь кубинська сторона не оприлюднила.

Офіційної реакції Вашингтона на цю заяву наразі немає.

Ми раніше інформували, що через скорочення імпорту та блокування альтернативних маршрутів Куба ризикує перейти до жорсткого нормування пального, тоді як країна вже потерпає від регулярних відключень електроенергії.