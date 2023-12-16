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У Курській області дрони атакували район залізничного вокзалу та ЛЕП – є пошкодження

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Курській області дрони атакували район залізничного вокзалу та ЛЕП – є пошкодження

Пожежа на підстанції у Курській області / Фото: ілюстративне / Фото: соцмережі

Губернатор Курської області Роман Старовойт пожалівся на пошкодження внаслідок атаки.

У Курській області невідомі безпілотники завдали удар по району залізничного вокзалу, також пошкоджена лінія електропередач.   

Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт і традиційно "звинуватив в атаці ЗСУ".

За його словами, дрони атакували Дмитрівський і Залізногірський райони.

Так, внаслідок атаки була пошкоджена компресорна станція залізничного вокзалу Дмитрієва, а також лінія електропередачі у Залізногірському районі.

"Удар завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва - пошкоджена компресорна станція", - розповів губернатор. 

Внаслідок пошкодження ЛЕП у Курській області від живлення відключився один з об'єктів Михайлівського гірничозбагачувального комбінату (ГЗК). 

Також у селі Крупець Дмитрівського району було три "прильоти". У восьми будинках є руйнування парканів, вікон і дахів, додав Старовойт.

Нагадаємо, у Таганрозі 16 грудня пролунали потужні вибухи – у небо підняли гелікоптери (фото).

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Дата публікації
Перегляди
312
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