У Курській області імітують оборонні рубежі – фото

У Курській області чергова хвиля активізації монтажу загороджень вздовж кордону області. Проте місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет виділений під бетонні укріплення.

Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на рух підпілля.

До повідомлення додаються фото матеріали й увага акцентується на тому, що замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду, місцева влада примушує бізнес власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту та безоплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної Федеральної служби.

Оборонні рубежі у Курську

Оборонні рубежі у Курську

Оборонні рубежі у Курську

Оборонні рубежі у Курську

Нагадаємо, СБУ атакувала підстанцію у Бєлгородській області, яка живила військові обʼєкти РФ (відео).

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