У Курській області на кордоні з Україною російські окупанти підірвались на своїй же міні: є загиблий

У Курській області на кордоні з Україною "Камаз" російських окупантів підірвався на своїй же міні.
Через інцидент загинув один окупант, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Подія сталась на російсько-українському кордоні між селами Новий Шлях і Волфіно. Там "Камаз" російських окупантів наїхав на протитанкову міну, яку росіяни ймовірно і самі встановили.
На місці інциденту загинув один військовий, ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо, у Ростові-на-Дону, що в Росії, російський військовий розстріляв місцевого жителя.
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