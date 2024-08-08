У Курській області росіяни використовують цивільних для опору – "Атеш" (фото)

Вйськові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника. Впродовж 10 годин їх навчають, а потім – групи ударних дронів.

Цивільних громадян, які мають досвід з управління БпЛА чи навчаються на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангару біля аеродрому Халіно, що на 7 км на схід від центру міста Курськ (РФ), де розташований центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

Про це повідомляє агент "Атеш" із центру подій.

"Військові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання – до 10 годин (оскільки процес прошивки та спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БпЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк офіційно не визнав, що на Курщині дійсно воюють Сили оборони.

Військові формують розрахунки із двох осіб: оператора дрону та його помічника Фото: Атеш

Вранці 7 серпня так звані "військкори" РФ заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Кажуть, що триває стрімке просування ЗСУ.

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