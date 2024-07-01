У Курській області повідомили про атаку безпілотників та вибухи

Вибухи було чутно у Коренівському та Щигровському районах області.

В ніч проти 1 липня у Курської області РФ повідомили про атаку безпілотників та вибухи.

Також читайте Вночі Брянську область атакували безпілотники: що відомо

Про це йдеться у повідомленні місцевих Телеграм-каналів.

У повідомленні вказується, що безпілотник був помічений над Суджею.

Крім того, місцеві жителі повідомили, що чули вибухи у Коренівському та Щигровському районах області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії дрони масовано атакували металургійний комбінат.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 кілометрів.

Читайте також: