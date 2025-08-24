У Курській області РФ дрон впав біля АЕС: піднявся дим та сталася пожежа

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 серпня в районі міста Курчатов, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи. Російські джерела повідомляють, що сили ППО нібито збили дрон, після чого його уламки впали на території станції.

Внаслідок падіння пошкоджений трансформатор власних потреб енергоблока № 3, що призвело до його розвантаження приблизно на 50%. На місці інциденту виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати пожежним підрозділам.

У «Росенергоатомі» запевняють, що радіаційний фон у зоні АЕС залишається у межах норми. Інші енергоблоки працюють у штатному режимі: четвертий перебуває на плановому ремонті, перший і другий – у режимі без генерації.

Жертв та постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.