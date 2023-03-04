У Курській області РФ посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною

Губернатор прикордонної області Росії провів нараду із силовиками та закликав населення до “пильності”.

У суботу, 4 березня, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт провів оперативну нараду за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії. Обговорювалися питання безпеки та охорони об’єктів інженерної та критично важливої інфраструктури.

Про це керівник прикордонної з Україною області повідомив у своєму Telegram.

За його словами, Курська область отримує додаткові сили і засоби Міністерства оборони.

Також читайте У Курській області РФ на міні підірвався БТР з російськими прикордонниками

“Особливу увагу приділяємо прикордонним районам. Запорука безпеки — єдність із нашою армією та постійна пильність”, - написав Старовойт.

Він також закликав повідомляти про всіх підозрілих осіб та предмети.

Як відомо, 2 березня російська влада заявила про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК). В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів.

Нагадаємо, 4 березня у Бєлгородській області РФ невідомий безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба”.

Читайте також: