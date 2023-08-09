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У Курській області РФ спалахнула велика пожежа: фото, відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Курській області РФ спалахнула велика пожежа: фото, відео

Пожежа в багатоповерхівці в Курчатові / Скриншот

Про причини пожежі і постраждалих наразі інформації немає.

У місті Курчатов Курської області Росії 9 серпня зайнялася масштабна пожежа у багатоповерхівці: вогонь охопив дах будинку.

Про це інформують російські пабліки та засоби масової пропаганди.

За словами свідків події, пожежа в Курчатові спалахнула на даху житлового будинку на вулиці Ленінградській. Зауважимо, це місто розташоване за 130 км від кордону з Україною.

У Мережі з’явилися кадри пожежі. На них видно, як над будинком та містом здіймаються чорні клуби диму.

Після загоряння на даху першого багатоквартирного будинку загорівся такий самий сусідній будинок, повідомляють місцеві жителі.

Причини пожежі наразі не відомі.

Пожежа у п'ятиповерхівці в Курській області РФ / Скриншот / ©
Пожежа у п'ятиповерхівці в Курській області РФ / Скриншот

Валить чорний дим: у Курській області горить п’ятиповерхівка

Валить чорний дим: у Курській області горить п’ятиповерхівка

Нагадаємо, в середині липня у Курчатові прогримів сильний вибух, звуки якого потрапили на камери нагляду. Зауважимо, що саме в цьому місті розташована Курська АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
2163
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