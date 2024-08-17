У Курській області Росії двічі за кілька хвилин оголошена повітряна небезпека

Мешканців Курщини чекає тривожна ніч.
У Курській області Росії удруге за кілька хвилин оголошена ракетна небезпека. А загалом це третя повітряна тривога за ніч проти 17 серпня 2024 року.
Про це повідомляють представники влади.
"Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви знаходитесь на вулиці — зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття", - нагадали місцевим жителям.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!
Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки.
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