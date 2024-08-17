Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Курській області Росії двічі за кілька хвилин оголошена повітряна небезпека

У Курській області Росії двічі за кілька хвилин оголошена повітряна небезпека

На місцевих жителів чекає неспокійна ніч / Фото: pixabay.com

Мешканців Курщини чекає тривожна ніч.

У Курській області Росії удруге за кілька хвилин оголошена ракетна небезпека. А загалом це третя повітряна тривога за ніч проти 17 серпня 2024 року.

Про це повідомляють представники влади. 

"Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви знаходитесь на вулиці — зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття", - нагадали місцевим жителям. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!

Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки. 

Читайте також:

У Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області

У Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація