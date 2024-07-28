У Курській області Росії пролунали вибухи: палає нафтобаза

Місцеві поскаржилися на низку вибухів.
Невідомі БПЛА атакували Курську область Росії.
Про це очевидці розповіли у повідомленнях у соціальних мережах.
Попередньо, після атаки спалахнула нафтобаза в селі Польова.
Як повідомляють, рос"ЗМІ", приблизно на початку другої ночі за місцевим часом місцеві жителі почули кілька потужних вибухів у районі місцевої нафтобази. До цього було чутно характерний звук прольоту БПЛА, а після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення. Офіційної інформації наразі не було.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про атаку БпЛА по нафтобазі, де зараз палає три резервуари.
Також у міських чатах очевидці інформують про вибухи в ще одному місті Курської області — Суджі, у ній розташована нафтобаза "Роснафти".
Нагадаємо, днями сталися "прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму. Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.
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