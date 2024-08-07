У Курській області розікрали гроші на укріплення: підрядник привласнив мільярди рублів

Термін виконання робіт сплив понад рік тому, але фортифікаційні споруди так і не були побудовані.

В Курської області на територіях, що межують з Україною, ймовірно, не було фортифікаційних споруд, хоча на їх будівництво виділили понад 3 млрд рублів (близько 37,3 млн доларів). Одна з компаній-підрядників зірвала виконання контракту, проти неї порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державних коштів.

Про це пише "Верстка".

Видання зазначає, що управління капітального будівництва Курської області раніше уклало два контракти на суму 3,2 млрд рублів на будівництво укріплень. Водночас термін виконання робіт сплив понад рік тому – 5 липня 2023 року.

Тендер з правом укладання договорів субпідряду виграла "Корпорація розвитку Курської області". Одним із таких субпідрядників стала компанія "КТК Сервіс".

За інформацією видання, дев'ять будівельників цієї компанії у травні подали позов до суду, в якому звинуватили свого роботодавця у невиплаті заробітної плати. З судових рішень випливає, що компанія мала закінчити роботи з будівництва фортифікаційних споруд ще в лютому 2023 року, але не зробила цього.

Робітники стверджували, що їх найняли для будівництва першої лінії оборони за 100 кілометрів на захід від місця, де 6 серпня сили ЗСУ здійснили прорив кордону РФ, але зарплату не виплатили. Суд задовольнив усі дев'ять позовів і зобов'язав "КТК Сервіс" виплатити будівельникам заборгованість.

Торік у вересні роти компанії було порушено кримінальну справу "за фактом розкрадання і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом".

За словами військового, який проходив службу в Курській області у березні-травні 2024 року, на той час ДОТів та укріплень на межі з Сумською областю не було. Мешканці Суджі розповідають, що поблизу міста бачили лише протитанкові їжаки.

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