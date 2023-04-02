У Курській області трапилась "бавовна" на позиціях росіян: є загиблий та поранені (фото)

У Курській області РФ 31 березня сталася невідома "бавовна" на позиціях росіян, внаслідок чого один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Інформацію про нібито обстріл також підтвердив губернатор Курської області Роман Старовойт, проте за його даними "потєрь нєт".

Так, Старовойт заявив, що "серед мешканців, на щастя, обійшлося без постраждалих", проте про загиблих та поранених солдатів він не повідомив. У соціальних мережах із цього приводу місцеві жителі почали висловлювати невдоволення.

За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, близько 8 ранку 31 березня позиції російських військових у Коренівському районі Курської області атакували безпілотники. Крім того, було здійснено обстріл мінометними та артилерійськими снарядами.

Жителі Коренівського району також розповіли, що їхня лікарня "перебуває в такому стані, що там пораненим точно не зможуть допомогти".

Нагадаємо, у Курській області РФ посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною.

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