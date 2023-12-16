У Курській області РФ - три прильоти та пошкоджена ЛЕП: влада звинувачує "безпілотники ЗСУ"

Російська влада заявила про атаку на Курську область.

Зокрема, йдеться про те, що "безпілотники ЗСУ" атакували Дмитрівський та Залізногірський райони Курської області РФ.

Про це заявив губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт.

Мовляв, обійшлося без постраждалих.

"У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали паркани, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва – пошкоджено компресорну станцію. Подомовий обхід продовжується. Глава району на місці", - йдеться у повідомленні.

Також начебто у Залізногірському районі "безпілотники ЗСУ" пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило, що нібито "припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу. Там стверджують, що над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 "українських" безпілотних літальних апаратів.

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