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У Курській області заявляють про "прильоти": села залишилися без світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Курській області заявляють про "прильоти": села залишилися без світла

Фото: Associated Press

Постраждалих немає.

Влада російської Курській області заявила про "бавовну" 29 січня. Зазначається, що нібито стався обстріл селища.

Про це повідомив губернатор Курської області Романа Старовойта.

За його словами, "під мінометний обстріл" потрапило селище Червоножовтневе Глушківського району. Мовляв, нібито саме через "атаки" деякі села в регіоні залишилися без світла.

"Зафіксовано 12 "прильотів". Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовтневе та сусіднє село Волфіне. Аварійні бригади на місці найближчим часом енергопостачання буде відновлено", - написав він у своєму Телеграм.

За традицією, звинуватив Старовойт в обстрілах українські Збройні сили. 

Нагадаємо, днями у Курській та Бєлгородській областях Росії пролунали вибухи. Через це частина населених пунктів залишилась без електрики. Місцева влада традиційно звинуватила в "обстрілах" Україну. 

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Дата публікації
Перегляди
1371
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