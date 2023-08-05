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У Курській області знову "бавовна": губернатор заявив про пошкодження адмінбудівель

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Курській області знову "бавовна": губернатор заявив про пошкодження адмінбудівель

У Курській області знову бавовна / Фото kursk-izvestia.ru

Курську область атакував безпілотник, пошкоджено адмінбудівлі та церкву.

У Курській області РФ ввечері, 4 серпня, сталася чергова "бавовна" – безпілотник нібито скинув вибухівку на місто Рильськ, пошкоджено дві адміністративні будівлі.  

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, традиційно звинувативши в атаці Україну.

"З українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої. Пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло в Покровському храмі", - йдеться у повідомленні.

За словами Старовойта, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в російський танкер неподалік Керченської протоки врізався дрон.

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Дата публікації
Перегляди
107
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