У Курській області знову "бавовна" – пошкоджені об'єкти енергопостачання

Губернатор області заявив про нібито обстріли прикордонної території.
У Курській області РФ місцева влада заявила про "бавовну" через нібито "обстріл" прикордонної території у Хомутівському районі. Одне із сіл регіону – без світла.
Про це повідомив губернатора Роман Старовойт.
"Просто зараз ведеться обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмлено село Іскра. Як тільки дозволить ситуація енергетики розпочнуть екстрений ремонт", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Курській області посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною. Влада провела оперативну нараду за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії.
У суботу, 4 березня, у Бєлгородській області РФ невідомий безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".
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