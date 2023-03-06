Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Курській області знову "бавовна" – пошкоджені об'єкти енергопостачання

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
599
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Курській області знову "бавовна" – пошкоджені об'єкти енергопостачання

Фото: Associated Press

Губернатор області заявив про нібито обстріли прикордонної території.

У Курській області РФ місцева влада заявила про "бавовну" через нібито "обстріл" прикордонної території у Хомутівському районі. Одне із сіл регіону – без світла.   

Про це повідомив губернатора Роман Старовойт.

"Просто зараз ведеться обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмлено село Іскра. Як тільки дозволить ситуація енергетики розпочнуть екстрений ремонт", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Курській області посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною. Влада провела оперативну нараду за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії.

У суботу, 4 березня, у Бєлгородській області РФ невідомий безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".

Читайте також:

Трибунал над Путіним: російському диктатору приготували сюрприз

Трибунал над Путіним: російському диктатору приготували сюрприз

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
599
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація