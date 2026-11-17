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У Курську атакували підстанцію, яка забезпечує світлом 400 тисяч людей: спалахнула пожежа
У російському Курську в ніч проти 17 листопада пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа на електричній підстанції «Садова». Об'єкт забезпечує електроенергією близько 400 тисяч жителів міста та великі промислові підприємства.
У ніч проти вівторка, 17 листопада, у російському Курську атакували електричну підстанцію «Садова». Після вибухів на території енергетичного об'єкта виникла пожежа.
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати власного OSINT-аналізу.
Близько опівночі місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та роботу протиповітряної оборони. Невдовзі російські моніторингові Telegram-канали почали писати про наслідки атаки на землі.
OSINT-аналітик ASTRA дослідив відеозапис, отриманий від читачів, і дійшов висновку, що під удар потрапила електрична підстанція «Садова», на території якої спалахнула пожежа.
Що відомо про атаковану підстанцію в Курську
Електрична підстанція «Садова» потужністю 330 кВ розташована в Північному районі Курська та належить російській компанії «Россети».
За інформацією ASTRA, вона є одним із ключових центрів електропостачання Курська та північних районів Курської області.
Підстанція забезпечує електроенергією близько 400 тисяч жителів міста, а також великі промислові підприємства, зокрема заводи «Прибор» і «Счетмаш».
Енергооб'єкт побудували 1965 року. Протягом 2010–2014 років його масштабно реконструювали, зокрема встановили сучасні цифрові системи керування.
Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджено обладнання та чи призвела атака до перебоїв з електропостачанням.
Російська влада офіційно не повідомляла про удар по підстанції та його наслідки.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Кримський міст знову атакували: окупанти перекрили рух, повідомляють про деформацію конструкцій