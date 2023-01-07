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У Курську на електропідстанції - пожежа: тисячі росіян сидять без світла та опалення в -22 градуси

У Курську на електропідстанції - пожежа: тисячі росіян сидять без світла та опалення в -22 градуси

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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317
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У Курську на електропідстанції - пожежа: тисячі росіян сидять без світла та опалення в -22 градуси

Пожежа на підстанції у Курську сталася близько 22:30.

У російському Курську пізно ввечері суботи, 7 січня, виникла пожежа на трансформаторні підстанції, внаслідок чого тисячі жителів залишилися без світла та опалення. 

Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи фото та відео із місця події.

У Мережі росіяни жаліються, що через загорання на підстанції у них немає електроенергії. За їхніми словами, пожежа сталася близько 22:30. Причини пожежі невідомі. Місцева влада поки не коментують цей інцидент.

За прогнозами синоптиків, станом на вечір 7 січня у Курську температура повітря 20-22 градусів морозу. 

Нагадаємо, 4 січня пропагандисти повідомляли про вибухи і роботу ППО у Курську та Ростові-на-Дону. У соціальних мережах росіяни писали про повітряну тривогу і що від "хлопків" дрижали вікна. Напередодні ж сталася пожежа на військовому об'єкті у місті Новий Оскол Бєлгородської області. 

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Дата публікації
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