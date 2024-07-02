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У Курську ранок почався з "бавовни": може горіти військова база – відео

У Курську ранок почався з "бавовни": може горіти військова база – відео

У Курську ранок почався з "бавовни": може горіти військова база – відео

У Курську спалахнула масштабна пожежа / Фото: скриншот

У російському Курську спалахнула масштабна пожежа.

У Курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Місто накрив величезний стовп диму. 

Кадри поширили роспабліки.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це може горіти військова база. 

"Наразі йде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області. Пожежа локалізована. Інформація про постраждалих не надходила. Причини встановлюються", - заявив в.о губернатора Курської області.

Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.

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