У Курську ранок почався з "бавовни": може горіти військова база – відео

У Курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Місто накрив величезний стовп диму.

Кадри поширили роспабліки.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це може горіти військова база.

"Наразі йде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області. Пожежа локалізована. Інформація про постраждалих не надходила. Причини встановлюються", - заявив в.о губернатора Курської області.

Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.

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