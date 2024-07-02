У Курську ранок почався з "бавовни": може горіти військова база – відео

У російському Курську спалахнула масштабна пожежа.
У Курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Місто накрив величезний стовп диму.
Кадри поширили роспабліки.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що це може горіти військова база.
"Наразі йде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області. Пожежа локалізована. Інформація про постраждалих не надходила. Причини встановлюються", - заявив в.о губернатора Курської області.
Нагадаємо, в ІSW розкрили деталі атаки на металургійний завод у Росії.
Читайте також провідні новини дня:
- Репетиція масованого ракетного удару по Києву: експерт назвав можливий сценарій найближчого часу
- А мама – мільйонерка: звідки у топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя
- Чи нападає маніяк під Києвом?: на вбитій жінці виявили 21 ножове поранення