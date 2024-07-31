У Курську спалахнула пожежа на одному з об'єктів після атаки безпілотників

У Курському районі Росії виникла пожежа на одному з об'єктів після нібито "атаки ЗСУ".

Про це повідомили представники місцевої влади.

Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив "знаходжусь на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги".

Тим часом у місцевих пабліках під звуки сирени лунає прохання до місцевих жителів.

"Шановні земляки, будь ласка, не публікуйте жодних подробиць подій, які сталися цієї ночі! Не пишіть про місця та обставини! Нічого та ніде! Не допомагайте ворогам коригувати удари по наших будинках! Не можна втрачати самовладання, цього ворог хоче!", - йдеться у повідомленні.

До того ж місцеві жителі все-таки поширюють нечіткі фото пожежі на якомусь об'єкті в області.

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Нагадаємо, 28 липня невідомі БПЛА атакували Курську область Росії. Місцеві поскаржилися на низку вибухів.

А 27 липня жителі російської Рязані стали свідками атаки ударних дронів на військовий аеродром "Дягілєво" і нафтопереробний завод. Також гучно пізно ввечері 26 липня було і в Брянській області.

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