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У Курську вдруге за день "приліт": дрон атакував нафтопереробний завод – ЗМІ

У Курську вдруге за день "приліт": дрон атакував нафтопереробний завод – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
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У Курську вдруге за день "приліт": дрон атакував нафтопереробний завод – ЗМІ

Вибухи у Курську 24 вересня 2023 / Фото: скриншот

Курськ знову атакував безпілотник.

У російському Курську знову сталася атака безпілотників – вже вдруге протягом 24 вересня. Дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.  

Про це пише hromadske з посиланням на джерело в ГУР.

Другий вибух у Курську пролунав через кілька годин після першого. Влада міста заявила, що інформація про ще один збитий безпілотник нібито не відповідає дійсності.

Інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає.

Офіційно українська влада та військове командування поки не коментували ці інциденти.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Курську 24 вересня безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ.

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Дата публікації
Перегляди
245
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