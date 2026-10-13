У квартирі знайшли мертвими батька, матір і двох дітей: те, що побачили зранку сусіди, шокує

Місце трагедії / Фото: radiokielce.pl

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У місті Кельці в Польщі загадкового загинула вся родина: чоловік, дружина та двоє підлітків віком 16 і 18 років. Їхні тіла виявили у вівторок, 13 жовтня.

Про це пише польське видання fakt.pl.

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У квартирі знайшли тіла чотирьох людей

Спочатку на балконі було знайдено тіло 55-річного чоловіка. Коли слідчі увійшли до помешкання, вони знайшли тіла його рідних. Також там був агресивний пес, якого згодом «виловили поліцейські та працівники притулку».

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Лише після того, як ситуацію вдалося взяти під контроль, правоохоронці змогли безпечно увійти всередину. Те, що вони там побачили, перевершило найгірші побоювання.

«Коли вони увійшли до квартири, з балкона якої звисав труп, то виявили там тіла ще трьох осіб», — розповідає місцевий прокурор.

Швидко з’ясувалося, що жертви — найближчі родичі померлого чоловіка, члени однієї сім’ї. Це жінка віком 52 роки та двоє молодиків віком 18 і 16 років.

«Станом на зараз найімовірнішою видається версія про так зване розширене самогубство, однак тут немає нічого певного», — зазначає прокурор.

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Наразі триває слідство.

Чоловік міг убити родину і скоїти самогубство

Як пише radiokielce.pl, ймовірно, один із членів родини вбив своїх рідних і вчинив суїцид. Проте це наразі лише версія, у поліції розглядають й інші варіанти злочину.

«Ймовірно, це було вбивство трьох людей, тіла яких були знайдені всередині квартири, а потім самогубство четвертої особи», — заявив Даніель Прокопович, речник районної прокуратури в Кельце.

Перше тіло чоловіка помітили сусіди

Саме сусіди знизу першими помітили трагедію та викликали екстрені служби.

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«Моя дружина встає рано, і коли о 6:30 вона визирнула у вікно, її нічого не налякало. Однак близько 7 ранку, коли вона проходила повз вікно, побачила, як висить наш сусід», — каже мешканець багатоквартирного будинку.

Він додає, що раніше у квартирі вище було чути тривожні звуки.

«Суперечки не було, але вчора близько 21:00 я почув якийсь стукіт. Це був такий гучний шум, що важко сказати точно, що саме. Після цього все стихло. Алкоголь, мабуть, не проблема, бо цей чоловік багато їздив. Можливо, тут була якась глибша психологічна проблема… Я справді шокований, бо таке не щодня побачиш», — зізнається сусід.

Інші сусіди також згадували родину як цілком звичайну та тиху.

«Ми знали їх в обличчя, вони завжди віталися і говорили. Ми ніколи не очікували нічого подібного. Те, що тут сталося, неймовірно», — кажуть вони.

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