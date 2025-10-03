У Китаї дронове феєрверк-шоу вийшло з-під контролю і перетворилося на жахіття (фото)

У Китаї дронове феєрверк-шоу / © скриншот з відео

У Люяні, провінція Хунань, під час дронового феєрверк-шоу 2 жовтня іскри піротехніки впали на глядачів і спричинили загоряння лісу. Постраждалих немає, вогонь ліквідували за кілька хвилин, а вечірнє шоу 3 жовтня відбулося за планом.

Про це пише видання ntdtv.

Під час шоу у «небесному театрі» Люяна дрони запускали піротехніку, яка мала створити вражаючі вогняні ефекти, проте вийшло зворотне: іскри падали вниз, зачіпали глядачів і спричинили загоряння дерев та поверхневої рослинності. Свідки описують сцену як «катастрофу»: люди панікували, тікали, а небезпечні іскри падали на намети та зелені зони.

Відео з місця показує, як з неба падають яскраві помаранчево-червоні кулі, що моментально підпалюють деревну рослинність. Глядачі знімали все на відео та коментували в соцмережах, відзначаючи небезпеку такого розташування.

Адміністрація парку та рятувальні служби запевнили, що пожежу загасили за кілька хвилин, постраждалих немає, і це не вплинуло на заплановане вечірнє шоу наступного дня.

Місцеві користувачі соцмереж критикували організаторів за вибір місця для вистави та закликали проводити подібні феєрверки над водоймами або у просторих відкритих зонах, щоб уникнути ризику травм і загорянь.

Експерти радять враховувати ризики від дронових піротехнічних шоу та підсилювати заходи безпеки, особливо коли глядачі перебувають поруч із деревами, будівлями та іншими легкозаймистими об’єктами.

Раніше повідомлялося, що під час святкового феєрверка на ярмарку Rheinkirmes у Дюссельдорфі один із феєрверків раптово полетів у бік глядачів і вибухнув прямо серед натовпу.