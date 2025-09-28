У Китаї ексміністра засудили до смертної кари

Колишній міністр отримав смертний вирок

Реклама

Колишнього міністра сільського господарства і сільських справ КНР Тан Женьцзяня засудили до смертної кари.

Про це повідомляє Beijing News.

Суд у Чанчуні встановив, що від 2007 до 2024 ріку Тан, обіймаючи різні державні посади, сприяв підприємствам і приватним особам у бізнесі, підрядах та призначеннях. За це він отримав грошові винагороди та майно на суму понад 268 мільйонів юанів.

Реклама

Суд визнав його винним у хабарництві в особливо великому розмірі, що завдало значної шкоди державним і суспільним інтересам.

За законом передбачена смертна кара, однак з огляду на визнання провини, співпрацю зі слідством, каяття та добровільне повернення більшої частини хабарів вирок виконуватимуть із дворічним відтермінуванням.

Крім цього, Тана Женьцзяня довічно позбавили політичних прав та постановили конфіскувати все його майно.

Нагадаємо, військова прокуратура Демократичної Республіки Конго звернулася до суду з вимогою засудити до смертної кари колишнього президента Жозефа Кабілу, якого заочно судять за воєнні злочини, зокрема за вбивства, зґвалтування та тортури.