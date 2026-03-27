У Китаї готуються зустріти Трампа та Путіна: що відомо про їхні візити

У травні 2026 року Пекін може вперше в історії прийняти лідерів США та Росії протягом одного місяця поза межами багатосторонніх заходів. Очікується, що візит глави Кремля Володимира Путіна відбудеться невдовзі після поїздки президента США Дональда Трампа.

Про це пише South China Morning Post.

За даними Білого дому, візит Дональда Трампа до Пекіна запланований на 14–15 травня. Поїздку, яку готували тривалий час, раніше відклали на кілька тижнів через військові дії США та Ізраїлю проти Ірану. Наразі у Пекіні ще не підтвердили точні дати прийому американського президента, зазначаючи лише, що сторони «підтримують зв’язок».

Як повідомляє видання, російська сторона також готує візит свого лідера до Китаю у першій половині 2026 року. Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко повідомив, що дати поїздки Путіна узгоджуються і будуть оголошені найближчим часом. За інформацією джерел, цей візит може відбутися у травні, ймовірно, одразу після завершення візиту Трампа.

Китайські аналітики вважають, що такі послідовні візити підкреслюють стратегічні зусилля Пекіна щодо балансування відносин з обома державами на тлі глобальної нестабільності. Якщо обидві поїздки будуть підтверджені, це стане рідкісним випадком майже безперервних двосторонніх переговорів КНР із лідерами Вашингтона та Москви.

