Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював розслідування щодо свого найвпливовішого генерала, продовжуючи безжальні репресії проти корупції та нелояльності.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і The Washington Post.

Під чистку потрапили два високопоставлені генерали. Генерал Чжан Юся — старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний головнокомандувач армії.

Разом із Чжаном розслідують і діяльність генерала Лю Чженьлі — начальника Об’єднаного штабу збройних сил КНР, який відповідав за планування бойових дій та військові операції. Їх підозрюють у «серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів».

75-річний Чжан Юся є найвищим генералом країни і одним з 24 членів Політбюро правлячої Комуністичної партії Китаю.

Розслідування щодо Чжана та Лю, які були провідними фігурами в зусиллях з модернізації збройних сил і одними з небагатьох китайських генералів з бойовим досвідом, показують масштаби прагнень Сі Цзіньпіна позбутися офіцерів, яких вважають корумпованими та політично ненадійними.

Десятки високопоставлених офіцерів та керівників оборонної промисловості були «зачищені» в останні роки, що ставить під сумнів прагнення Китаю створити бойову силу, здатну протистояти західним арміям, зазначає WSJ.

Усунення Чжана свідчить про те, що Сі Цзіньпін прагне забезпечити собі повну владу.

«Технічно Чжан був єдиним, хто мав такий військовий авторитет, який давав йому можливість реально кинути виклик Сі», — сказав Юнь Сунь, директор китайської програми аналітичного центру Стімсона у Вашингтоні. «Зараз Сі зосередив усі свої повноваження та владу».

Чжан уникнув попередніх чисток серед вищих генералів, залишаючись на посаді головного офіцера країни у формі набагато довше, ніж досяг пенсійного віку. Його звільнення свідчить про термінову потребу Сі навести лад.

Перестановка військового керівництва Китаю відбувається на тлі прагнень Сі Цзіньпіна швидко модернізувати збройні сили та досягти основних цілей, включаючи заявлену мету вторгнутися на Тайвань до 2027 року.

У Китаї могла бути спроба держперевороту

Як додає NDTV, у Китаї могла бути здійснена спроба держперевороту.

За даними джерел видання усередині Компартії КНР, після арешту Чжан Юся Сі Цзіньпін побоюється, що офіцери, лояльні до генерала, можуть підняти війська на заколот і рушити на Пекін. Повідомляється, що глава КНР наказав військовим частинам не залишати місця дислокації і фактично заморозив будь-які переміщення армії.

Колишній чиновник із Внутрішньої Монголії Ду Вень заявив, що у командуванні армії КНР стався «внутрішній вибух», а те, що відбувається, більше схоже на державний переворот.

«Це зовсім не чистка; усередині КПК спалахнула буря, стався державний переворот», — зазначив він.

За його інформацією, армія Китаю переживає найнапруженіший період за всю історію. Арешт Чжан Юся, який вважається другою за впливом фігурою у збройних силах і особисто просував по службі понад тисячу генералів, міг спровокувати ланцюгову реакцію і призвести до масштабного заколоту в китайських збройних силах у будь-який час.

Нагадаємо, що глава Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні, яке транслювали державні ЗМІ, поновив погрози проти Тайваню.