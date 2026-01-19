У Китаї народжуваність впала до рекордного мінімуму: влада б'є на сполох

Китайці / © ВВС

Реклама

Китай четвертий рік поспіль зафіксував скорочення населення. 2025 роre смертей у країні знову було більше, ніж народжень.

Про це свідчать офіційні урядові дані, оприлюднені разом зі статистикою економічного зростання, пише The New York Times.

За інформацією влади, торік у Китаї народилося 7,92 мільйона дітей, тоді як у 2024 році цей показник становив 9,54 мільйона. Водночас кількість померлих у 2025 році сягнула 11,31 мільйона, що продовжує тенденцію до демографічного спаду.

Реклама

Рівень народжуваності впав до 5,63 народження на 1000 осіб — це найнижчий показник з моменту заснування Китайської Народної Республіки.

«Китай стикається з надзвичайно серйозною проблемою, спричиненою вкрай низьким рівнем народжуваності», — заявив професор сімейної політики Нанкайського університету Ву Фан.

Демографи попереджають: менша кількість дітей означає дефіцит робочої сили в майбутньому та зростаючий тиск на пенсійну систему, адже населення країни швидко старішає. За прогнозами, до 2035 року кількість китайців віком понад 60 років може сягнути 400 мільйонів.

Попри заклики лідера Китаю Сі Цзіньпіна формувати «нову культуру шлюбу та дітонародження», зусилля влади не дають результатів. Серед суперечливих ініціатив — обмеження абортів, моніторинг репродуктивного здоров’я жінок, фінансові стимули для сімей та навіть запровадження 13% ПДВ на контрацептиви.

Реклама

Такі заходи викликали хвилю критики в соцмережах. Молоді китайці відкрито заявляють, що зростання цін, криза на ринку нерухомості, безробіття та високі витрати на виховання дітей змушують їх відкладати або повністю відмовлятися від створення сім’ї.

«Економічна невизначеність змушує молодь чекати, а це поганий сигнал для народжуваності», — зазначив професор соціології Каліфорнійського університету Ван Фен.

Експерти наголошують: навіть фінансові стимули та субсидії не здатні переламати тенденцію. Китай зіткнувся з демографічною кризою значно раніше, ніж очікувалося, і часу на її подолання залишається дедалі менше.

Раніше Путін поскаржився на демографічну кризу.

Реклама

Як стверджує диктатор, народжуваність у країні продовжує падати попри всі програми, які Москва намагалась запроваджувати.

«На жаль, негативна тенденція зберігається, народжуваність продовжує знижуватись. Причин багато: від загальносвітових трендів до накладання демографічних хвиль минулого століття», — зазначив диктатор.