У Китаї обговорюють "сценарій Трампа" для Тайваню

Операція США проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро спричинила хвилю обговорень у китайських соцмережах. У Weibo ця тема швидко вийшла на перше місце за популярністю, зібравши сотні мільйонів переглядів. Частина користувачів відкрито заявляє, що дії Вашингтона можуть стати прикладом для Пекіна у питанні Тайваню.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

У коментарях китайські користувачі проводять паралелі між Венесуелою та Тайванем, який КНР вважає своєю територією. Деякі з них прямо закликають використати “такий самий метод” для силового “повернення” острова.

“Пропоную в майбутньому застосувати цей самий підхід для возз’єднання з Тайванем”, — написав один із користувачів. Інший додав: “Якщо США ігнорують міжнародне право, чому ми повинні його дотримуватися?”.

У більш радикальних дописах ідеться про можливість раптової військової операції проти Тайваню за аналогією з діями США у Венесуелі. Автори таких коментарів називають американську операцію “ідеальним сценарієм” для силового розв’язання тайванського питання.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ Китаю назвало дії американців у Венесуелі “кричущим порушенням міжнародного права” та “актом гегемонії”, що ставить під загрозу стабільність у всьому Латиноамериканському регіоні.

Також раніше експерт пояснив, чим для Росії обернеться повалення Мадуро. Андрій Риженко вважає спецоперацію США у Венесуелі “політичним ляпасом Путіну” та прогнозує падіння світових цін на нафту, що суттєво обмежить можливості РФ фінансувати війну проти України.