- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 845
- Час на прочитання
- 1 хв
У Китаї обірвався популярний міст: є багато жертв та поранених
Відпочинок у мальовничій долині Xiata завершився трагедією: трос підвісного моста не витримав та обірвався. Є загиблі й десятки постраждалих.
У китайському регіоні Сіньцзян стався смертельний інцидент — 6 серпня на популярному підвісному містку Jiangjun Bridge у туристичній зоні Xiata Scenic Area обірвався один із тросів. Міст різко нахилився, і 29 людей впали вниз.
Про це повідомило агенство Reuters, посилаючись на місцеву владу.
За офіційними даними, загинули п’ятеро людей, ще 24 — дістали травми. На відео з місця події видно, як міст перекосився, а під ним лежать постраждалі. Деяких із них очевидці виносили на саморобних ношах.
Підвісний міст Jiangjun Bridge розташований у природному парку площею понад 65 км², відомому своїми мальовничими гірськими краєвидами, річками та історичними пам’ятками. Після трагедії місцева влада почала розслідування причин аварії.
Нагадаємо, за останній місяць у Китаї зафіксували близько 8000 випадків зараження вірусом Чикунгунья — більшість із них у місті Фошань.