Світ
845
1 хв

У Китаї обірвався популярний міст: є багато жертв та поранених

Відпочинок у мальовничій долині Xiata завершився трагедією: трос підвісного моста не витримав та обірвався. Є загиблі й десятки постраждалих.

Софія Бригадир
Обірваний міст

Обірваний міст / © скриншот з відео

У китайському регіоні Сіньцзян стався смертельний інцидент — 6 серпня на популярному підвісному містку Jiangjun Bridge у туристичній зоні Xiata Scenic Area обірвався один із тросів. Міст різко нахилився, і 29 людей впали вниз.

Про це повідомило агенство Reuters, посилаючись на місцеву владу.

За офіційними даними, загинули п’ятеро людей, ще 24 — дістали травми. На відео з місця події видно, як міст перекосився, а під ним лежать постраждалі. Деяких із них очевидці виносили на саморобних ношах.

Підвісний міст Jiangjun Bridge розташований у природному парку площею понад 65 км², відомому своїми мальовничими гірськими краєвидами, річками та історичними пам’ятками. Після трагедії місцева влада почала розслідування причин аварії.

Нагадаємо, за останній місяць у Китаї зафіксували близько 8000 випадків зараження вірусом Чикунгунья — більшість із них у місті Фошань.

