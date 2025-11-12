У Китаї обрушився міст «Хунци»

У провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) частково обвалився нещодавно збудований міст Шуанцзянкоу Хунці, внаслідок чого бетонні конструкції рухнули на схил гори. Жертв унаслідок інциденту немає.

Про це пише The New York Times.

Відео обвалення частини величного мосту, розташованого в гірській та сейсмічно активній зоні, набуло значного поширення в китайських соціальних мережах у вівторок вдень.

Міст Шуанцзянкоу Хунці є частиною національної автомагістралі, що веде до Тибету. Цей регіон відомий своєю підвищеною сейсмічною активністю, а сама ділянка розташована на території, яка сильно постраждала від землетрусу магнітудою $7.9$ у 2008 році.

Місцева влада міста Маерканг (Баркхам) та транспортне управління префектури Аба підтвердили, що міст був закритий ще у понеділок після того, як на дорожньому полотні та сусідньому схилі були виявлені тріщини. Згідно із заявою міської влади, після зсуву ґрунту, що стався у вівторок, під’їзд до мосту та частина дорожнього полотна обвалилися.

Уряд оперативно оголосив про організацію об’їзду. Влада поки що не може спрогнозувати, скільки часу знадобиться для відновлення або повторного відкриття мосту. Інцидент привертає увагу до масштабних інфраструктурних проєктів Китаю.

Протягом останніх десятиліть країна інвестувала значні кошти в будівництво автомагістралей, залізниць та мостів, багато з яких розташовані саме у складних гірських районах. Ці масштабні витрати дозволили Китаю збудувати одні з найвищих і найдовших мостів у світі, але водночас призвели до значної заборгованості багатьох місцевих органів влади.

