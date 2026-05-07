У Китаї оголосили смертний вирок двом колишнім міністрам оборони

Колишні міністри оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу були засуджені до смертної кари з дворічною відстрочкою. Обох ексочільників китайського оборонного відомства звинуватили у корупції.

Про це пише Politico.

Ще 2024 року колишніх чиновників виключили з Комуністичної партії за «серйозні порушення дисципліни», що є евфемізмом для позначення корупції.

Тепер військовий суд визнав обох ексміністрів винними в отриманні великих хабарів, а Лі Шанфу також у даванні хабарів.

Смертний вирок з відстрочкою, згідно з китайським законодавством, зазвичай замінюється довічним ув’язненням після закінчення дворічного терміну. Проте засуджені позбавляються права на помилування та умовно-дострокове звільнення.

Крім того, суд ухвалив конфіскувати все їхнє майно та довічно позбавити політичних прав.

Вей Фенхе очолював Міністерство оборони Китаю від 2018-го до 2023 року. Його наступник Лі Шанфу пробув на посаді лише кілька місяців і несподівано зник із публічного простору 2023 року разом із низкою високопоставлених військових чиновників. Раніше Лі вважався людиною, близькою до голови КНР Сі Цзіньпіна.

Вироки стали черговим етапом масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна. Від 2012 року у Китаї було відсторонено або заарештовано мільйони чиновників, зокрема представників вищого військового та партійного керівництва.

Аналітики дедалі частіше розглядають таку «чистку» не лише як боротьбу з корупцією, а й як спосіб зміцнення особистої влади китайського лідера.

