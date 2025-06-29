У Китаї показали зброю для масового відключення електрики

Китайська ракета для відключення електроенергії / © скриншот з відео

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На державному телебаченні Китаю показали анімований ролик про новий вид зброї, який здатний виводити з ладу електростанції та призводити до «повного відключення електрики» на певній території.

Про це повідомляє South China Morning Post.

У сюжеті посилаються на дані державної китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки, підрядника Міноборони країни.

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На кадрах показано, як ракету запускають із наземної установки, з неї випадають 90 циліндричних суббоєприпасів, які від удару до поверхні вибухають. Внаслідок цього у повітря потрапляють тонкі вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтних енергосистем.

Повідомляється, що один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тисяч кв. м.

Ні назву зброї, ні подробиць щодо стадії її виробництва не озвучили.

У виданні припустили, що йдеться про новий тип графітової бомби. Таку зброю у 1991 році використовували США проти Іраку — країна тоді втратила 85% електроенергії. Також ці бомби були використані в Сербії у 1999 році, без освітлення залишилися 70% території країни.

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Самій ідеї виведення з ладу електромереж противника під час бойових дій — десятки років. Під час Другої світової війни англійці застосовували технологію спуску аеростатів із підвішеними до них сталевими тросами на території Німеччини для замикання проводів ЛЕП.

Нагадаємо, китайські вчені розробили новий матеріал, який може підірвати ефективність нової системи протиракетної оборони США, яку президент Дональд Трамп називає «Золотим куполом».