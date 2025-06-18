Вперше у світі: у Китаї провели турнір з боксу серед роботів

Бокс китайських роботів / © LiveScience

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У Китаї провели перший у світі «турнір з боксу роботів». Гуманоїди-суперники змагалися у реалістичних поєдинках. Бойові роботи Unitree G1 продемонстрували здатність завдавати ударів кулаками та ногами. При цьому зберігалии рівновагу, хоч поки що ними керували люди.

Про це повідомили у Livescience.

Ці передові людиноподібні машини зійшлися в «Всесвітньому турнірі роботів — Арена механічного бою». Його організувала Китайська медіагрупа (CMG) 25 травня в Ханчжоу. Змагання транслювалися по всій країні на державному науковому каналі Китаю CCTV-10.

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Під час турніру глядачі вперше спостерігали за справжнім спарингом між гуманоїдними роботами G1 від Unitree. Роботи не лише завдавали ударів руками та ногами, а й уміло ухилялися від атак, демонструючи вражаючий рівень контролю та стабільності.

Бойові стратегії та особливості керування

Чотири команди — чорна, рожева, зелена та червона — взяли участь у змаганнях. Кожна з них застосовувала унікальну тактику. Наприклад, зелену команду очолював інженер-електрик Ху Юньцянем (відомим як «Охоронець Ядра Енергії»). Вона використовувала стратегію «постійного тиску, просування дюйм за дюймом» для перемоги над суперниками.

Два гуманоїдних робота Unitree G1 билися у змаганнях з боксу цього травня. (Зображення: CMG) / © LiveScience

Протягом усього бою команда дистанційно керувала роботом за допомогою ігрового планшета. Представники Unitree пояснили, що цей метод забезпечував меншу затримку (затримку між видачею команди та відповіддю робота) порівняно з іншими режимами керування, такими як голосове керування за допомогою штучного інтелекту (ШІ) або датчики руху.

На противагу цьому, лідер рожевої команди, Цзяо Тяньці (на прізвисько «Шовковий ремісник»), застосував стратегію «точності м’язової пам’яті». Вона зосереджена на використанні рефлексів та переважанні супротивників величезною швидкістю атаки.

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Інженерні дива та баланс роботів G1

Представники Unitree заявили, що гуманоїдний робот G1 здатний рухатися по численних осях з високою точністю. Окрім нанесення ударів за допомогою плечових суглобів, він може розмахувати стегнами та колінами, щоб бити супротивників ногами. Важливою особливістю рук G1 є сім ступенів свободи — це більше, ніж у інших роботів, і стільки ж, скільки й у людської руки. Вони включають три можливі обертання плеча та зап’ястя відповідно, а також рух відкриття та закриття ліктя.

Гуманоїдним роботам зазвичай потрібні спеціальні алгоритми та датчики, щоб запобігти перекиданню під час виконання складних рухів. На відміну від людей, які вчаться балансувати з раннього віку, роботи потребують точних інструкцій для підтримки рівноваги. G1 демонструє значний прогрес дослідників у тому, щоб роботи не лише били кулаками, не падаючи, а й залишалися у вертикальному положенні під час ударів ногами та ухилення від атак. У боях роботи витримували інтенсивні періоди фізичного навантаження, для чого вони були спеціально спроектовані.

Два гуманоїдних робота Unitree G1 билися у змаганнях з боксу цього травня. (Зображення: CMG) / © LiveScience

Unitree підготувала G1 до балансування в цих боях за допомогою навчання зі штучним інтелектом, під час якого оптимальна поведінка вивчається шляхом аналізу величезних обсягів даних. Отриманий алгоритм використовувався разом із датчиками балансу в режимі реального часу, щоб G1 залишався у вертикальному положенні з контролем людини або без нього. Для забезпечення стійкості в бойових ситуаціях Unitree провела додаткові раунди тренувань. Під час них робота вдаряли з різних кутів, змушуючи його залишатися у вертикальному положенні. Його також забезпечили спеціальними вивченими рухами для балансування. Такими як зниження центру ваги за допомогою ніг або розмахування руками для запобігання падінню.

Unitree заявила, що в майбутніх турнірах планує використовувати робота з більш потужною системою керування на основі датчиків руху для більшого «занурення» у бій, що відкриває нові перспективи для розвитку робототехніки.

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Два гуманоїдних робота Unitree G1 билися у змаганнях з боксу цього травня. (Зображення: CMG) / © LiveScience

Нагадаємо, вчені зробили велике відкриття. Вони знайшли новий спосіб, як вирішити дві важливі проблеми одразу. По-перше, вони можуть виробляти цінний матеріал для кісток та зубів. По-друге, вони очищають стічні води. Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні навчилися перетворювати людську сечу на гідроксиапатит. Це головний матеріал, з якого складаються наші кістки та зуби.