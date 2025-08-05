У Китаї спалахнув вірус чикунгунья: запроваджуються жорсткі заходи

Робітник розпилює інсектицид у житловому комплексі в Фошані, Китай / © Getty Images

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У китайській провінції Гуандун стрімко зростає кількість заражень вірусом чикунгунья — від липня вже зафіксовано понад 7000 випадків. У відповідь уряд Китаю оголосив про впровадження «рішучих та жорстких заходів», аби не допустити подальшого поширення інфекції.

Про це пише LadBible.

Найбільше постраждало місто Фошань, де лише за останній тиждень зареєстровано майже 3000 випадківзараження вірусом чикунгунья. Крім Фошаня, спалахи інфекції зафіксували ще у 12 містах провінції. А 4 серпня про перший випадок зараження повідомив Гонконг — 12-річний хлопчик захворів після подорожі до Фошаня: у нього з’явилися лихоманка та висип.

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Щоб стримати вірус, китайська влада оперативно вдалася до заходів, які нагадують ті, що застосовувалися під час пандемії COVID-19.

Що відомо про вірус чикунгунья?

Це захворювання передається людям через укуси інфікованих комарів роду Aedes. Перші симптоми зазвичай з’являються протягом тижня після укусу:

висока температура,

біль у суглобах,

головний біль,

висип,

м’язова слабкість.

Як наголошує Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC), вірус не передається від людини до людини — він поширюється лише через укуси комарів, які переносять інфекцію від однієї особи до іншої.

Хоча смертність від цього вірусу вкрай рідкісна, у деяких пацієнтів біль у суглобах може зберігатися роками.

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Найчастіше спалахи чикунгуньї трапляються у країнах Південної, Південно-Східної Азії та Африки.

Як Китай реагує на спалах вірусу?

Попри те, що близько 95% випадків перебігають у легкій формі, влада провінції Гуандун вирішила не зволікати. У місті Фошань хворих із підтвердженим діагнозом ізолюють у лікарнях — їхні ліжка накривають москітними сітками, а виписка можлива лише після негативного тесту або по завершенню семи днів від моменту появи симптомів.

Місцеве населення зобов’язали прибирати стоячу воду в оселях — зокрема у вазонах, кавоварках або інших резервуарах. Тих, хто ігнорує приписи, можуть оштрафувати на суму до 10 тис. юанів (приблизно 1400 дол).

Серед додаткових заходів — запуск у навколишні водойми близько 5000 ємностей із рибами, які поїдають личинок комарів. Також у регіоні готуються до випуску так званих «слонових комарів», які мають знищувати дрібніших переносників вірусу. Дрони допомогли виявити зони зі стоячою водою, де можуть розмножуватися комахи.

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Деякі сусідні населені пункти навіть запровадили двотижневий карантин для мандрівників із Фошаня, але згодом ці обмеження були скасовані.

Найуразливішими залишаються люди похилого віку, немовлята, а також ті, хто має хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні чи діабет.

За даними ВООЗ, наразі існують дві схвалені вакцини проти чикунгуньї, однак вони ще не поширені для масового використання. Спеціального противірусного лікування немає, тому пацієнтам рекомендують приймати знеболювальні засоби для полегшення симптомів.

Нагадаємо, раніше в липні ВООЗ попередила про серйозну загрозу нового масштабного розповсюдження вірусу чикунгунья, який передається через укуси комарів. Це захворювання спричинило зростання кількості заражень у низці регіонів світу.