На заводі феєрверків стався вибух: 26 загиблих та понад 60 поранених

Китайські пожежники / © Associated Press

У Китаї в провінції Хунань на фабриці феєрверків стався вибух, який забрав життя 26 людей, ще 61 особа зазнала травм. Рятувальні роботи вже завершені, водночас причини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомило видання BBC.

Трагедія сталася в понеділок удень на заводі Huasheng у місті Люян — одному з найбільших центрів виробництва феєрверків у світі. Через загрозу повторних вибухів влада евакуювала людей у радіусі трьох кілометрів від підприємства.

До ліквідації наслідків залучили понад 1500 рятувальників. У пошуково-рятувальних роботах також використовували службових собак, безпілотники та роботизовану техніку. З-під завалів вдалося врятувати сімох людей.

Операцію ускладнювала додаткова небезпека — на території заводу розташовані два склади з порохом. Щоб знизити ризик нових вибухів, рятувальники застосовували спеціальні заходи, зокрема зволожували повітря на місці події.

За даними CCTV, серед постраждалих — люди віком від 20 до 60 років. Частина з них отримала переломи через уламки, що розліталися під час вибуху.

Сила вибуху була значною: у прилеглих будинках вибило шибки, пошкодило двері та деформувало віконні рами. Місцеві жителі повідомляють про пошкоджені дороги, через що доводиться користуватися об’їзними маршрутами. Деякі мешканці покинули свої домівки через страх.

Правоохоронці розпочали розслідування причин вибуху. За інформацією державних медіа, щодо працівників підприємства вже застосовано заходи контролю.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав докласти всіх зусиль для пошуку зниклих безвісти та надання допомоги постраждалим. Він також наголосив на необхідності встановити причини трагедії та притягнути винних до відповідальності.

У вівторок місцева влада повідомила, що контролює стан довкілля в районі аварії. За їхніми даними, показники якості повітря та води залишаються в межах норми.

Подібні інциденти на об’єктах із виробництва та продажу феєрверків у Китаї трапляються регулярно і часто мають тяжкі наслідки. Зокрема, у лютому цього року в провінції Хубей внаслідок вибуху в магазині феєрверків загинули 12 людей.

