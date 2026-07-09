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У Китаї створили ядерну батарею, здатну працювати тисячі років
Наразі лише Китай має достатньо промислових потужностей для виробництва цієї радіоактивної речовини та розвитку технології.
Китайські вчені представили радіоізотопну батарею нового покоління, яка використовує ізотоп вуглецю-14 та перетворювач на основі карбіду кремнію.
Про винахід пише interestingengineering.com.
Розробники стверджують, що новинка є значно ефективнішою за попередню модель і потенційно може працювати тисячі років.
Радіоізотопні батареї виробляють електроенергію за рахунок розпаду радіоактивного ізотопу.
На відміну від звичайних акумуляторів, вони не потребують підзарядки, а їхній термін служби визначається періодом напіврозпаду ізотопу, який може становити десятки, сотні або навіть тисячі років.
Нова батарея має об’єм 16,8 кубічного сантиметра та використовує 129 мілікюрі вуглецю-14.
Її основні характеристики:
напруга — 2,06 Вольт
струм — 0,713 мікроампера
максимальна потужність — 1,13 мікровата
Раніше ми писали про те, чи існує червона кнопка, від натиску якої зникне все живе на планеті та скільки ядерної зброї у світі. Більше про це читайте у новині.