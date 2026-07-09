У Китаї створили ядерну батарею, здатну працювати тисячі років

У Китаї створили ядерну батарею. Фото: interestingengineering.com

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Китайські вчені представили радіоізотопну батарею нового покоління, яка використовує ізотоп вуглецю-14 та перетворювач на основі карбіду кремнію.

Про винахід пише interestingengineering.com.

Розробники стверджують, що новинка є значно ефективнішою за попередню модель і потенційно може працювати тисячі років.

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Радіоізотопні батареї виробляють електроенергію за рахунок розпаду радіоактивного ізотопу.

На відміну від звичайних акумуляторів, вони не потребують підзарядки, а їхній термін служби визначається періодом напіврозпаду ізотопу, який може становити десятки, сотні або навіть тисячі років.

Нова батарея має об’єм 16,8 кубічного сантиметра та використовує 129 мілікюрі вуглецю-14.

Її основні характеристики:

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напруга — 2,06 Вольт

струм — 0,713 мікроампера

максимальна потужність — 1,13 мікровата

Раніше ми писали про те, чи існує червона кнопка, від натиску якої зникне все живе на планеті та скільки ядерної зброї у світі. Більше про це читайте у новині.

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