У Китаї відкинули звинувачення в "подвійних стандартах" щодо війни в Україні та подій в Ірані

Речниця МЗС Китаю Мао Нін / © fmprc.gov.cn

Китай стверджує, що в усіх міжнародних військових конфліктах виступає за захист цивільного населення та врегулювання розбіжностей шляхом переговорів.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Речницю МЗС запитали, чи не є різниця в реагуванні Китаю на події в Ірані та російську війну проти України проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці Пекіна.

«Те, що ви сказали, не відповідає дійсності. Китай послідовно дотримується позиції вирішувати розбіжності та суперечки шляхом діалогу та консультацій, не вдаватися до свавільного застосування сили та захищати цивільне населення у військових конфліктах», — сказала Мао Нін.

Водночас речниця закликала орієнтуватися на запропоновані лідером Китаю Сі Цзіньпіном чотири принципи для врегулювання російсько-української війни.

Серед них: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримка будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

«Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися», — додала Мао Нін.

Нагадаємо, Китай вирішив активізувати посередницькі зусилля для припинення війни в Ірані. Спецпосланник уряду КНР у справах Близького Сходу Чжай Цзюнь вирушить до регіону.