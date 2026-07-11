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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Китаї відповіли, чи готова Росія застосувати ядерну зброю — Стубб

Наразі ризик ескалації війни повністю виключати не можна.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Ядерна зброя

Ядерна зброя

Китайська влада впевнена, що Росія не вдасться до застосування ядерної зброї.

Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив у коментарі CNBC.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може Путін вдатися до використання ядерної зброї у разі критичного розвитку подій, фінський лідер розповів про нещодавню зустріч із главою китайської дипломатії.

«Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться», — сказав Стубб.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що повністю відкидати можливість ескалації не варто.

«Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно», — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай уперше зайняв жорстку позицію щодо російської ядерної риторики.

Ми раніше інформували, що у Литві уже висловлювали зацікавленість у розміщенні на своїй території американської ядерної зброї.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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