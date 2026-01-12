У Китаї відреагували на заяви Трампа про Гренландію

Прапор Китаю / © Reuters

У Китаї прокоментували заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію. Там закликали не використовувати інші країни у власних цілях.

Про це повідомляє Clash Report.

«Сполучені Штати не повинні використовувати інші країни як привід для пошуку егоїстичної вигоди», — зазначили у МЗС.

Раніше ми писали, що Трамп зробив низку заяв про Гренландію.

«Я б хотів би укласти угоду з ними. Це легше. Але так чи інакше, Гренландія у нас залишиться», — запевнив він.

Трамп наголосив, що йдеться «про придбання, а не про оренду, не про короткострокове володіння».

«Ми говоримо про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зробить Росія чи Китай. І я не дозволю цьому статися.», — зазначив він.

Нагадаємо, що Велика Британія розглядає можливість сил НАТО у Гренландії.

«Даунінг-стріт веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа», — пише видання The Telegraph.