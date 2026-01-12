- Дата публікації
Категорія
Світ
У Китаї відреагували на заяви Трампа про Гренландію
Трампу дорікнули у Китаї через згадування держави у заява про Гренландію.
У Китаї прокоментували заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію. Там закликали не використовувати інші країни у власних цілях.
Про це повідомляє Clash Report.
«Сполучені Штати не повинні використовувати інші країни як привід для пошуку егоїстичної вигоди», — зазначили у МЗС.
Раніше ми писали, що Трамп зробив низку заяв про Гренландію.
«Я б хотів би укласти угоду з ними. Це легше. Але так чи інакше, Гренландія у нас залишиться», — запевнив він.
Трамп наголосив, що йдеться «про придбання, а не про оренду, не про короткострокове володіння».
«Ми говоримо про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зробить Росія чи Китай. І я не дозволю цьому статися.», — зазначив він.
Нагадаємо, що Велика Британія розглядає можливість сил НАТО у Гренландії.
«Даунінг-стріт веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа», — пише видання The Telegraph.