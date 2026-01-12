ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
713
Час на прочитання
1 хв

У Китаї відреагували на заяви Трампа про Гренландію

Трампу дорікнули у Китаї через згадування держави у заява про Гренландію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Китаю

Прапор Китаю / © Reuters

У Китаї прокоментували заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію. Там закликали не використовувати інші країни у власних цілях.

Про це повідомляє Clash Report.

«Сполучені Штати не повинні використовувати інші країни як привід для пошуку егоїстичної вигоди», — зазначили у МЗС.

Раніше ми писали, що Трамп зробив низку заяв про Гренландію.

«Я б хотів би укласти угоду з ними. Це легше. Але так чи інакше, Гренландія у нас залишиться», — запевнив він.

Трамп наголосив, що йдеться «про придбання, а не про оренду, не про короткострокове володіння».

«Ми говоримо про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зробить Росія чи Китай. І я не дозволю цьому статися.», — зазначив він.

Нагадаємо, що Велика Британія розглядає можливість сил НАТО у Гренландії.

«Даунінг-стріт веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа», — пише видання The Telegraph.

Дата публікації
Кількість переглядів
713
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie