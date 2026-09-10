У Китаї виявили новий вірус після укусів кліщів: які симптоми насторожили вчених

Симптоми нового вірусу від кліщів: що виявили вчені / © Pixabay

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У Китаї науковці виявили новий вірус, який передається кліщами та може спричиняти сильну лихоманку, втому і проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Новий збудник отримав назву найровірус азійського довгорогого кліща (ALTNV).

Про це повідомили видання Daily Mail та New Atlas.

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Вчені проаналізували зразки 3163 людей із чотирьох провінцій Китаю, які мали лихоманку після укусу кліща. У 329 із них, або 10,4% обстежених, виявили ALTNV.

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Випадки інфікування зафіксували у провінціях Хенань, Хубей, Аньхой і Шаньдун. Зокрема, до переліку входить Хубей, адміністративним центром якого є Ухань.

Як науковці виявили новий вірус

До відкриття ALTNV дослідників підштовхнуло вивчення іншої небезпечної кліщової інфекції — вірусу Дабі (DBV), пов’язаного із синдромом тяжкої лихоманки з тромбоцитопенією (SFTS).

Це рідкісне, але серйозне захворювання, випадки якого реєстрували у Китаї, Південній Кореї, Японії та інших країнах Азії. Серед його проявів — лихоманка і зниження рівня тромбоцитів у крові.

Дослідники звернули увагу, що приблизно 30% пацієнтів, у яких підозрювали DBV через характерні симптоми, не отримували позитивного результату тесту на цей вірус. Тому науковці детальніше проаналізували зразки людей із підозрюваною та підтвердженою інфекцією.

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У результаті вони виявили інший збудник — ALTNV, який належить до роду Orthonairovirus. За даними дослідників, найраніший відомий випадок інфікування новим вірусом датується 2009 роком.

Які симптоми викликає ALTNV

Детальна інформація про перебіг хвороби була доступна для 56 пацієнтів, у яких виявили лише ALTNV, без одночасного інфікування DBV.

Основним симптомом була лихоманка. Крім того, 84% пацієнтів повідомляли про втому, а у 80% виникли проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

У 38% інфікованих також виявили тромбоцитопенію — стан, за якого кількість тромбоцитів у крові знижується. Тромбоцити беруть участь у процесі згортання крові, тому їхній низький рівень може підвищувати ризик кровотеч.

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Водночас дослідники зазначили, що наразі залишається незрозумілим, чому саме у частини пацієнтів з ALTNV виникала тромбоцитопенія.

Серед людей, інфікованих лише ALTNV, смертельних випадків не зафіксували.

Одночасне зараження двома вірусами було небезпечнішим

Окрему увагу науковці звернули на пацієнтів, які одночасно заразилися ALTNV і DBV. Таких людей було 38.

У цієї групи частіше спостерігали тяжкий перебіг захворювання. Зокрема, пацієнти мали проблеми з диханням і порушення функції нирок.

Семеро із 38 пацієнтів з подвійною інфекцією померли — це 18,4%. Автори дослідження зазначили, що коінфекція з DBV, імовірно, посилює тяжкість захворювання.

Водночас залишається невідомим, який саме кліщ вкусив кожного з обстежених пацієнтів. Дослідники також не мали повної інформації про конкретні шлунково-кишкові прояви хвороби та лікування, яке отримували інфіковані.

Специфічного лікування ані ALTNV, ані DBV наразі немає.

Який кліщ може переносити ALTNV

Щоб визначити можливого переносника нового вірусу, вчені додатково дослідили приблизно 47 тисяч кліщів, зібраних у 15 провінціях Китаю.

Загалом ALTNV виявили у 1,3% досліджених кліщів. Серед азійських довгорогих кліщів (Haemaphysalis longicornis) частка позитивних зразків становила 1,75%.

Саме цей вид науковці вважають найімовірнішим переносником нового вірусу.

Під час лабораторних експериментів дослідники також встановили, що азійські довгорогі кліщі здатні передавати ALTNV мишам. Отримані результати стали додатковим свідченням їхньої ролі у поширенні вірусу.

Автори роботи дійшли висновку, що ALTNV є нещодавно виявленим кліщовим ортонайровірусом, пов’язаним із випадками лихоманки у людей.

Кліща вже виявили у США

Азійський довгорогий кліщ поширений у Китаї та інших частинах Східної Азії. Після живлення кров’ю він може збільшуватися приблизно до 0,4 дюйма, тобто близько одного сантиметра завдовжки.

Водночас цей вид уже поширився за межами Азії. У США його вперше виявили 2017 року, а зараз він зареєстрований у 21 штаті. Особливо поширений кліщ на північному сході та півдні країни, де його вважають інвазивним видом. Його також знаходили в Австралії та Новій Зеландії.

Втім, наявність кліща у США не означає, що там циркулює і новий вірус. Наразі невідомо, чи присутній ALTNV у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, раніше у китайській провінції Хубей, де свого часу розпочалася пандемія коронавірусу, науковці зафіксували спалах невідомого смертельно небезпечного вірусу, який передається через укуси кліщів.

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