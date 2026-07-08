У Китаї виявили секретний військовий об’єкт: яку загрозу він несе

Секретні обʼєкти в Китаї. Фото: CASI

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Китайські Ракетні війська Народно-визвольної армії (PLARF) побудували на території 1-го випробувально-тренувального округу в Цзілантаї новий тип стаціонарної пускової установки, яка, ймовірно, здатна запускати кілька ракет одночасно.

Такого висновку дійшов аналітик Елі Тірк у звіті Китайського інституту аерокосмічних досліджень (CASI).

Нові китайські пускові установки помітили на супутникових знімках

За даними дослідження, супутникові знімки не дозволяють остаточно визначити конструкцію комплексу, однак найбільш імовірно, що він використовує багатосекційну систему вертикального запуску. Автор зазначає, що нові пускові установки значно менші за шахти для міжконтинентальних балістичних ракет, тому можуть бути призначені для балістичних ракет малого та середнього радіуса дії, а також крилатих ракет.

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Будівництво об’єкта розпочалося наприкінці 2022 року. Уже в грудні того ж року на супутникових знімках було видно, що основні конструкції пускових установок майже готові, хоча захисні кожухи ще не були встановлені. На знімках, зроблених у січні 2026 року, комплекс уже має завершене зовнішнє оздоблення та обладнаний захисними дверима.

Під час аналізу знімків експерт оцінив глибину споруд. За його розрахунками, вона становить приблизно від 6,4 до 11,8 метра. Якщо реальна глибина наближена до верхньої межі цього діапазону, то такі шахти можуть вміщувати ракети класу DF-21 або DF-17, довжина яких становить близько 10–11 метрів. Водночас вони також придатні для розміщення балістичних ракет малої дальності та крилатих ракет.

У звіті наголошується, що нинішній арсенал таких ракет у складі PLARF майже повністю складається зі звичайного, а не ядерного озброєння. Саме тому аналітик вважає, що нові пускові системи найімовірніше створювалися для застосування звичайних ракет.

Для чого можуть використовувати нову систему

Елі Тірк також розглянув версію, що новий комплекс міг би використовуватися як система протиракетної оборони, однак назвав цей сценарій малоймовірним. Він пояснює це тим, що в Китаї за протиповітряну та протиракетну оборону переважно відповідають Військово-повітряні сили Народно-визвольної армії, тоді як об’єкт у Цзілантаї належить саме Ракетним військам і традиційно використовується для випробувань та навчань із застосуванням ракетного озброєння. Крім того, на території комплексу не виявлено характерних для таких систем радарів.

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На думку автора звіту, використання вертикальної пускової системи дало б змогу запускати різні типи боєприпасів з однієї установки, швидко концентрувати вогонь по кількох цілях і зменшувати помітність пускового комплексу. Такі можливості, зазначається у дослідженні, потенційно можуть використовуватися для швидких ударів по об’єктах на Тайвані або по цілях США та їхніх союзників у межах Першого острівного ланцюга, а також як інструмент стримування під час можливої кризи навколо Тайваню.

Водночас у звіті звертають увагу, що стаціонарні пускові установки мають і суттєві обмеження. Їх складніше приховати, вони можуть бути вразливими після першого запуску, а тому їхня практична ефективність залежатиме від місця розташування та способу застосування.

Наразі, як зазначає аналітик, невідомо, скільки саме таких пускових систем планують побудувати Ракетні війська Китаю, на яких базах вони будуть розгорнуті та які конкретні завдання виконуватимуть.

Нагадаємо, раніше зухвале випробування нової зброї Пекіна за участю атомного флоту спровокувало жорстку міжнародну реакцію та змусилоа світ терміново готуватися до симетричної відповіді на глобальну загрозу.

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