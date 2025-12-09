У Китаї за хабарництво стратили екскерівника фінансової компанії

Китай / © Associated Press

У Китаї 9 грудня стратили Бай Тяньхуя — ексгендиректора фінансової компанії China Huarong International Holdings Limited, визнаного винним у хабарництві.

Про це повідомляє Xinhua.

Страту Бай Тяньхуя було проведено в Тяньцзіні на півночі Китаю після того, як Верховний народний суд (ВНС) ухвалив відповідне рішення.

Ще у травні 2024 року Другий проміжний народний суд Тяньцзіня присудив Баю смертну кару, позбавивши його політичних прав довічно, конфіскувавши все особисте майно та наказавши передати державі всі незаконно отримані кошти.

Попри подання апеляції, у лютому 2025 року Вищий народний суд Тяньцзіня залишив вирок без змін.

Під час остаточного розгляду справи Верховний народний суд встановив, що між 2014 і 2018 роками Бай, користуючись посадовими повноваженнями, сприяв іншим особам у придбанні проєктів і залученні фінансування, за що отримав хабарі на суму 1,108 млрд юанів (приблизно 157 млн дол.).

На думку ВНС, дії Бая мали виняткову тяжкість: розміри хабарів були надзвичайно великими, обставини — особливо обтяжливими, а наслідки — вкрай негативними для суспільства та шкодили інтересам держави й громадян.

Верховний народний суд підтвердив рішення нижчої інстанції і залишив смертний вирок чинним.

Перед приведенням вироку у виконання Баю дозволили попрощатися з рідними.

Нагадаємо, У Китаї ексміністра сільського господарства і сільських справ Тан Женьцзяня засудили до смертної кари із дворічним відтермінуванням виконання. Суд встановив, що Тан, користуючись службовим становищем, сприяв приватним особам і підприємствам, за що отримав хабарі та майно на суму понад 268 млн юанів. Суд визнав його винним у хабарництві в особливо великому розмірі, яке завдало значної шкоди державним інтересам.