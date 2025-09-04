Володимир Путін, Сі Цзіньпін та лідери інших держав на параді в Пекіні / © Associated Press

Після того як мікрофони випадково зафіксували розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна про довголіття та безсмертя, у китайській соцмережі Weibo було заблоковано пошуковий запит «150 років».

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, після оприлюднення уривків розмови Сі та Путіна в інших соцмережах Китаю з’явилося безліч жартів та обговорень щодо життя до 150 років. Деякі компанії навіть використали хайп для просування власних медичних послуг.

Ідея надзвичайного довголіття останніми роками періодично з’являлася в китайських державних ЗМІ — там її пов’язували з науковим прогресом у медицині та технологіях.

Розмова китайського лідера та російського диктатора відбулася під час їхньої зустрічі з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином у межах військового параду в Китаї. Увімкнений мікрофон записав приватний діалог політиків про довголіття. Аудіозапис тривав менше хвилини та складався з уривків.

Ця розмова транслювалася у прямому ефірі, коли лідери держав піднімалися на ворота Тяньаньмень у Пекіні, щоб спостерігати за парадом на честь 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні.

«Раніше люди рідко доживали до 70, але в наші дні в 70 років ти ще дитина», — сказав Сі.

Путін додав, що з розвитком біотехнологій «органи можна безперервно трансплантувати, і люди можуть ставати дедалі молодшими і навіть досягти безсмертя».

Сі продовжив, що в цьому столітті є шанс прожити до 150 років.

Саме користувачі соцмереж, які стежили за трансляцією, першими звернули увагу на цей момент.

До слова, за оцінками оглядача The Guardian Саймона Тісдалла, зустріч Сі, Путіна та Кіма в Пекіні стала викликом для его президента США Дональда Трампа. Він назвав це «змовою» проти США. Видання зазначає, що агресивна та мстива поведінка Трампа щодо Китаю спровокувала Пекін на демонстрацію своєї зростальної глобальної ролі. Однак, цей альянс є ситуативним і не має міцної ідеологічної основи. Експерт вважає, що якби США очолював раціональніший президент, багато країн могли б повернутися до американської орбіти.