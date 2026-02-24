У Китаї зробили нову заяву в роковини вторгнення РФ до України: що сказали в Пекіні

Речниця МЗС КНР Мао Нін / © Associated Press

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що підтримують усі зусилля, спрямовані на встановлення миру між Україною і Росією, та наполягають на необхідності переговорів. Водночас на тлі таких заяв Пекін продовжує активно співпрацювати з Москвою в економічній і технологічній сферах, що викликає занепокоєння на Заході.

Під час чергового брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається послідовною.

За її словами, Пекін підтримує всі ініціативи, спрямовані на мир, а переговори є єдиним життєздатним шляхом врегулювання конфлікту.

Вона зазначила, що останнім часом ситуація навколо війни відкрила нові можливості для діалогу, і сторони мають скористатися цим шансом.

Мао Нін також наголосила, що Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні.

На запитання про можливу вигоду Китаю від війни вона відповіла, що позиція Пекіна є об’єктивною та справедливою, а сама країна не прагне отримувати користь від конфлікту і не розпалює його.

Китай стає ключовим покупцем російської нафти

Попри заяви про нейтральність, Китай продовжує нарощувати економічні зв’язки з Росією.

Зокрема, Москва змінила логістику постачання нафти через зменшення попиту з боку Індії. Тепер російську нафту Urals дедалі частіше перевантажують на супертанкери в Червоному морі для подальшого транспортування до Китаю.

Протягом останніх місяців приблизно 6,3–6,9 млн барелів нафти спершу доставляли невеликими суднами через європейські води та Суецький канал, після чого її передавали на великі танкери.

Підтримка Росії у сфері технологій

Після початку повномасштабного вторгнення РФ опинилася під жорсткими санкціями США та ЄС. У цей період Китай став одним із ключових партнерів Москви, допомагаючи заповнювати вакуум після відходу багатьох західних компаній.

У НАТО називають Китай важливим фактором, який дозволив Росії продовжувати війну.

Водночас Пекін офіційно заявляє про нейтральну позицію, підкреслюючи, що не є стороною конфлікту.

Речник посольства Китаю у США Лю Пен’юй раніше заявляв, що країна не “підливає масла у вогонь” і не прагне отримати вигоду від війни.

Нагадаємо, за даними видання The Japan Times, 2025 року КНР суттєво посилила підтримку РФ у війні, постачаючи критичні компоненти та мінерали для зброї, без яких Москва не змогла б воювати, і ця тенденція збережеться 2026-го. Пекін ігнорує заклики Європи до миру, а Таїланд став ключовим посередником для обходу санкцій. Зокрема, за 11 місяців 2025 року РФ через Таїланд імпортувала китайських дронів на 125 млн дол., що увосьмеро перевищує попередні показники.