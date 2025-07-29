У китайському Пекіні вирує сильний паводок: є загиблі

Прапор Китаю / © Reuters

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Китайський Пекін накрив смертоносний паводок. Наразі відомо про понад 30 загиблих.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дата публікації 14:38, 29.07.25 Кількість переглядів 3 У Пекіні вирує смертоносний паводок

Деталі про ситуацію у Пекіні

Сильні дощі призвели до 30 смертей у Пекіні. Крім цього, фіксують відключення електроенергії в деяких селах, оскільки східні та центральні райони Китаю стикаються з посиленням негоди. Президент Сі Цзіньпін закликав владу забезпечити безпеку людей.

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За даними державного мовника China Central Television, понад 80 000 людей у столиці Китаю було евакуйовано. Президент заявив, що опади спричинили «значні жертви та втрати майна» на півночі країни, як повідомило інформаційне агентство «Сіньхуа».

Китайське метеорологічне агентство прогнозує ще більше сильних дощів протягом наступних трьох днів у деяких частинах країни, зокрема в Пекіні, Тяньцзіні та Хебеї, східних провінціях Фуцзяні та Шанхаї. Деякі райони можуть бути затоплені зливами до 270 міліметрів. Тропічний шторм, який минулого тижня звалився на Філіппіни, рухається в напрямку східного Китаю.

Прем'єр-міністр Лі Цян заявив, що дощ та повінь у приміському районі Пекіна Міюнь призвели до значних жертв. Усі зусилля мають бути спрямовані на пошук та порятунок зниклих безвісти. Міське бюро з надзвичайних ситуацій оголосило червоний сигнал про зливу в понеділок опівдні за місцевим часом — це найвищий показник у чотириетапній системі попередження.

“У постраждалих від повені передмістях Пекіна тривають аварійно-рятувальні та надання допомоги”, — йдеться у матеріалі.

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Раніше Техас (США) накрила руйнівна повінь. Кількість загиблих сягнула 104 осіб.

Основний удар припав на округ Керр, де загинуло щонайменше 84 особи, з них — 28 дітей.

Втрати є й в інших округах: Тревіс (7 загиблих), Кендалл (6 загиблих), Бернет (4 загиблих), Вільямсон (2 загиблих) і Том-Гріні (1 загибла людина). Станом на зараз 24 особи залишаються зниклими безвісти, зокрема 10 учениць та одна вожата з табору “Містик”. Чимало тіл залишаються неідентифікованими.