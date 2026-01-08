У Ла-Манші помітили два підсанкційні танкери, що прямують до Росії: що їм загрожує

Британський військовий гелікоптер / © Associated Press

Два нафтові танкери, пов’язані з «тіньовим флотом» Кремля, були помічені під час проходження через протоку Ла-Манш біля берегів Британії. Попри те, що судна перебувають під санкціями США, їхнього захоплення наразі не відбулося.

Про це повідомляє The Guardian.

Підсанкційні танкери Aria та Tia кілька разів змінювали свою назву та країну реєстрації.

Танкер Aria під прапором Барбадосу був помічений у четвер увечері, коли він курсував між Плімутом та Джерсі до комерційного порту Усть-Луга у східній частині Балтійського моря.

Судно перебуває у санкційному списку Міністерства фінансів США та описується як таке, що має зв’язки з найбільшою російською судноплавною компанією.

Судно Тіа, яке тепер відоме під назвою «Тіаван», прямує з Туреччини до порту у Фінській затоці (Росія). Прибуття заплановано на 13 січня.

Під назвою «Тіа» судно потрапило під санції США у 2024 році за перевезення сирої нафти з Венесуели, після чого воно послідовно змінило свою назву на «Аркусат», а потім на «Тіаван».

Видання зазначає, що танкери Aria та Tia перебувають біля південних британських берегів всього через день після того, як танкер Marinera був захоплений в Атлантиці Сполученими Штатами за підтримки Великої Британії. Це судно також вважалося частиною «тіньового флоту» Москви.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у середу ввечері, що захоплення нафтового танкера Marinera було виправданим не лише тому, що судно плавало під чужим прапором, але й тому, що воно незаконно транспортує нафту «для фінансування незаконного вторгнення в Україну».

Ці заяви викликали очікування, що Велика Британія, можливо, за підтримки Сполучених Штатів, може атакувати інші російські або пов’язані з Росією нафтові танкери поблизу британської території, на які вже накладено санкції Міністерства фінансів США.

У четвер британське Міністерство оборони, на запитання, чи відомо йому про присутність підсанкційних кораблів, відмовилося коментувати будь-які плани щодо їх захоплення або «надавати коментарі в режимі реального часу».

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що 8 січня нафтовий танкер, пов’язаний з Росією, був атакований морським дроном у Чорному морі біля берегів Туреччини.