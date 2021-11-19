У лабораторії США виявили флакони з написом "натуральна віспа": що в них містилося та чи існує загроза

У лабораторії США виявили флакони з написом "натуральна віспа": що в них містилося та чи існує загроза

Зазначається, що вміст флаконів був неушкоджений.

У США в морозильній камері лабораторії знайшли 15 флаконів із написом "натуральна віспа". Їх виявив співробітник, який проводить дослідження вакцин.

Про це пише The Guardian.

Як показала перевірка Центру контролю та профілактики захворювань США, у флаконах був не вірус, що викликає захворювання, а коров'яча віспа, яка використовується для виготовлення вакцин, повідомляє CNN.

"Немає жодних доказів того, що флакони містять вірус вітряної віспи, що викликає віспу", - повідомили у центрі.

Віспа, яка вбила понад 300 мільйонів людей із початку XX століття, була оголошена ліквідованою у 1980 році після узгодженої глобальної кампанії вакцинації.

Зразки віспи можуть зберігатися лише у двох місцях у світі: розташованих в Атланті та Росії.

Нагадаємо:

Першим відомим випадком захворювання на COVID-19 була продавчиня морепродуктів на ринку в Ухані, а не бухгалтер, який жив за багато кілометрів від цього місця, стверджується в новому звіті американських дослідників.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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